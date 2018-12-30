雲林幸福上場 張麗善邀全國民眾來雲林看見幸福

2018-12-30 13:40

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長張麗善明天在跨年晚會中啟動「雲林幸福元年」，縣府將整合雲林浪漫美景、經典場景、限定美食的幸福三部曲，歡迎全國民眾到雲林看見幸福並找到幸福。

張麗善表示，雲林縣擁有多樣的地景、物產與美食，縣府希望藉由五感體驗讓全台民眾從旅遊中找到幸福，春節至元宵節期間起，縣府會陸續推出旅遊推廣活動，持續整合縣內文化觀光資源，藉由浪漫美景、經典場景與限定美食小吃等幸福三部曲，歡迎大家到雲林「遇見幸福、看見幸福、找到幸福」。

張麗善表示，明天她會在劍湖山跨年晚會與鄉親及遊客們一同倒數，下午5點起，縣府也特別在劍湖山的幸福摩天輪前舉辦「打卡送幸福」活動，民眾在摩天輪下打卡拍照上傳，同時加入「雲林縣政府文化處」粉絲團，即可有機會獲得限量Q版奇萌籽娃娃。

元旦上午8時在三好國際酒店前舉辦「2019年元旦升旗典禮暨健走活動」，現場同時準備限量1000份的國旗帽與元旦國旗版健走紀念卡發送，歡迎大家踴躍參加。

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