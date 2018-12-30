跑步做公益 「舒跑哥」百馬達標傳棒「西裝哥」

2018-12-30 13:39

［記者黃淑莉／雲林報導］路跑界的「舒跑哥」詹益榮今天在百名變妝跑者陪跑及朝天宮媽祖的見證之下完成「跑百馬捐百萬」的目標，近4年總計捐超過200萬元給各地方家扶中心。

48歲的詹益榮因每次參加馬拉松都穿著特製的「舒跑裝」被稱為「舒跑哥」，多年前因鼻子過敏嚴重接觸馬拉松，首場完賽後興奮、舒暢感讓他難以忘懷，而且過敏不藥而癒。

為推廣運動好處，他邀請親友一起跑步，更於2015年發起「跑百馬捐百萬」公益活動，跑1公里捐50元，募款所得全數捐給當地家扶中心。

上午11點半「舒跑哥」踏上朝天宮正前方的「星光大道」紅地毯跑道，兩旁民眾響起熱烈掌聲為他加油，更令人感動是有百名跑者陪跑，也響應跑步做公益善舉。

詹益榮說，跑步也能做公益，很感謝4年來支持及響應的社會各界及跑者，不僅幫他圓夢更幫助許多弱勢孩子，將來他會繼續跑、繼續做公益。

因跑步與「舒跑哥」結緣的「西裝哥」王瑞發，今天從舒跑哥手中接棒繼續為愛而跑，西裝哥今天是個人的62場馬拉松，穿西裝跑是42場，下月起他每跑一場個人捐1000元，也歡迎大家共襄盛舉，募得款項捐給台中向上社會福利基金會。

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