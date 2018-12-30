桃園跨年晚會 姐姐謝金燕火熱開場、韓國男團伴粉絲倒數

2018-12-30 13:31

〔記者李容萍／桃園報導〕2019年桃園跨年晚會31日晚間將在中壢青埔的桃園高鐵站前廣場舉行，晚會以「就愛桃園擁抱美好」為主題，預估現場同一時間可容納10萬民眾參與，由黃子佼與LULU師徒倆攜手主持，今年演出陣容相當堅強，邀請電音天后謝金燕開場，還有韓國超人氣男團「Highlight的起光&耀燮」來台跨年演出，尤其耀燮更是當兵前海外最後一場演出，要與桃園市民一起倒數跨年。

今年的跨年晚會31日晚間在高鐵桃園站前廣場舉辦，考量到今年跨年氣溫較低，因此市府從晚間6時30分起，由大改樂團、金曲歌王翁立友先登場，為全程網路直播揭開序幕，讓民眾不用出門也能感受跨年的喜悅。

晚間7時起的電視直播，由連續第2年參加桃園跨年晚會的電音天后謝金燕率先火熱開場，加上金曲陣容—歌后艾怡良、BOXING樂團、老鷹三帥畢書盡、李玉璽、陳彥允及李佳薇、宇宙人、田亞霍、陳芳語等人登台飆唱外，黃子佼和女友孟耿如可能首次螢幕同框。

包括陳芳語等多組藝人，今日陸續扺達現場進行彩排，吸引歌迷到場先睹為快。

桃園今年的跨年晚會選擇響應環保反空污，不施放煙火，在跨年倒數的時刻，除韓國超人氣團「Highlight的起光&耀燮」外，市府也邀請在亞運會上奪得佳績的選手，輕艇龍舟隊的簡證嚴、陳俞安及橋藝混合雙人賽金牌的楊欣龍，以及在地太鼓隊組成的「鼓陣」，結合桃園在地的藝術力量，現場並設計粉紅色浪漫驚喜，讓大家倒數一同道別2018、邁向美好的2019。

此外，市府今年也再次結合市民卡推出抽獎活動，從31日下午4時起至晚間10時，桃園市民只要攜帶自己的市民卡到服務台感應登錄每卡限登入一次，就有機會獲得歐洲、日本的來回機票及電動機車。

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