宜市黎霧橋下波斯菊盛開 花期至明年1月中

2018-12-30 13:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所花費30萬元經費，於宜蘭市黎霧橋下，借用農民農地，種下約7.5公頃的波斯菊，近期花朵開始盛開，成為民眾拍照、打卡的熱點；宜蘭市公所指出，波斯菊花期約可延續到1月中，民眾可以利用假期好天氣，至橋下賞花，也希望藉此讓宜蘭市往「花園城市」的目標邁進。

宜蘭市市長江聰淵上任後，訂定將宜蘭市打造為「花園城市」目標，除在市區內規劃百餘個綠美化點，2016年開始，更在黎霧橋下向農民租用農田種植波斯菊，去年為配合於宜蘭縣舉辦的全國運動會，於8月種花。

市公所今年則改到10月，在黎霧橋下租用7.5公頃的農地，斥資約30萬元種波斯菊，花朵這個月進入盛開期，花期預估到明年1月；宜蘭市公所農經課長趙文龍說，去年配合全運會，除了黎霧橋下，陽明路、宜蘭運動公園等地，也有種下波斯菊，但受颱風影響，花況不佳。

趙文龍指出，今年選擇在10月種花，避開颱風侵擾，種植面積雖不如去年，但花況繁盛，現在已約有4公頃的波斯菊開花，讓黎霧橋下成為不少民眾拍照、打卡的熱點，民眾可以把握好天氣，到黎霧橋下賞花。

趙文龍說，明1月中後除了花期結束，為配合農民翻耕及插秧，波斯菊將不會繼續種植，要等到明年10月才會再種花，呼籲賞花民眾把握機會。

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