搶學生秘器！玄奘大學千萬整修學生宿舍 媲美五星級飯店

2018-12-30 13:19

［記者洪美秀／新竹報導］你絕想不到這裏是大學宿舍，媲美飯店級的星級大學學生宿舍就在新竹市玄奘大學。玄奘大學今年斥資超過1200萬元，重新規劃學生宿舍住宿空間，將46間5人房改為4人房，不僅空間變為寬敞明亮，也重新粉刷牆面，並以不同顏色區分樓層，加上木質地板，宿舍變得溫暖舒適，有如住家裏般，讓學生都搶著住。

玄奘大學表示，整建後的學生宿舍已在今年9月啟用，並優先安排弱勢或身心障礙學生入住，吸引很多學生關注，尤其玄大位在竹市置高點位置，校園環境清幽安靜，加上宿舍整建完成，學生都說，感覺像住在家裏的感覺。

除了宿舍經過整建改善，學校也在學生宿舍設輔導公共空間，有懶骨頭沙發區，可讓學生在舒適無壓力環境下對談，且輔導公共空間也設有智慧型無人商店、泡麵機、微波爐等設備，學生使用悠遊卡就可消費，滿足生活所需，也增加生活便利性。

另外，輔導公共空間也引進時下最夯的迷你電話亭KTV，學生可在私密空間裡盡情歡唱紓壓，也成為宿舍特點之一，學務長陳光紫說，現在大學生有課業、家庭、經濟、感情各方面的壓力，這個電話亭KTV，可讓學生紓壓不少。

校長簡紹琦說，少子化是大學全面提升教學及生活品質的契機，整建宿舍只是提供學生優質學習環境的第一步，永續辦學才是學校最大的目標，未來會提供更多優秀的師資和教學環境，提昇學生學習競爭力。

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