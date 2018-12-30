台南善化觀光草莓園 連假人潮不如往年

2018-12-30 13:03

〔記者萬于甄／台南報導〕元旦連假第二天，許多返鄉人潮湧現觀光地區，台南善化草莓迎來第一波連續假期，今早各觀光果園都有不少體驗採草莓的親子，但業者表示，近年因經濟不景氣，雖相較一般假日湧進更多遊客，相較全盛時期人潮仍腰斬一半，預估今年連假期間一天平均吸引500人次。

黃姓業者指出，往年草莓觀光採果價格每台斤約400元，元旦期間更能調漲至450元，但今年草莓價格小跌至350元，且連假期間也不敢調漲，依舊維持在每台斤350元，但觀光人潮卻沒有明顯增加，只能說是「歹年冬」。

善化約有8家草莓觀光果園，種植面積約10公頃，每年業者都期盼元旦連假及春節連假採果人潮，可增加營收，但遊客數從去年開始就大不如前；今為元旦連假第二天，一早仍有不少遊客前來，業者也推出草莓香腸攤、草莓冰、草莓牛奶等吸引遊客。

黃姓業者也說，目前草莓為一、二期花交接期，果實成熟數量較少一些，因此遊客採果需仔細尋找，寒假開始二期花草莓就會陸續成熟，屆時數量就會增加，雖近年觀光人潮受到景氣影響，但看見遊客採的相當高興也很值得，期盼春節帶來更多遊客。

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