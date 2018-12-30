老市場吹節能風 竹市東門市場點亮節能招牌

2018-12-30 13:17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕東門市場老店吹節能風！新竹市祭出節能招牌補助，協助汰換東門市場20處攤商環保節能招牌及竹市商家500組節能招牌燈具，其中東門市場在其3樓青創工作室「好視設計」張健一設計師的協助下，換上嶄新節能招牌，不僅降低整體用電量、更助老店更新使用數十年未換的舊招牌，達到省錢、節能兼具美觀的三大效益。全市本次更新預估每年省電約19.3萬度、減少排放二氧化碳10.2萬公斤。

環保局表示，本次透過招牌更換補助達到節能效果，並透過市場3樓青創工作室「好視設計」張健一設計師親自與商家訪談協助設計下，讓東門市場1樓老商家重新更換招牌，樓上樓下好厝邊相互幫忙形成良好互動，以新舊並存的設計理念，透過清新、色彩鮮明的創新設計，重新點亮招牌財神燈，新招牌頗具設計感，最重要適當保留與凸顯各攤商本身的傳統風格特色之形象，更有換新裝迎新年的氛圍。

以東門市場攤商販賣南北貨的承泰行為例，原本使用40W T8傳統日光燈管作為招牌照明燈具，高耗能且照明溫度也高，汰換後的招牌變得亮眼美觀，商家表示相當開心能夠加入環保減碳行列。承泰行老闆劉瓊芳誠摯邀請大家來走訪百年歷史的東門市場，體驗白天、夜晚的不同面貌，白天有蔬果雜貨、傳統小吃等，晚間販賣泰式料理、日本料理、創意麵線、酒吧、咖啡店等特色餐飲，持續挖掘東門市場魅力。

市長林智堅表示，位於舊城區中心的東門市場設立於1900年，1977年改建，為全台第1座集合市場，也是新竹市第1座有手扶梯的建物。過去如同現在的百貨公司，是新竹市民購買舶來品、買菜的重要市場，但隨大賣場、便利商店興起，民眾消費習慣改變，而逐漸沒落，他上任後不斷思考如何活化東門市場，希望賦予老市場嶄新生命。

林智堅說，為活化東門市場，市府在市場3樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素，不僅成功翻轉老市場，也很開心看到許多年輕朋友一圓創業夢想，現在的東門市場已成為新竹市人氣景點，更吸引許多外縣市民眾前來。

林智堅指出，為升級東門市場成為市中心觀光新亮點，持續針對東門市場進行耐震補強及整建工程，包括主動線照明、油漆、地平、指標系統、入口意象、防漏工程等改善作業，現在也在進行市場廁所整修工程，提升整體硬體品質，進一步活化產業能量，讓東門市場成為充滿年輕創意的青創大街X藝術大街。

環保局長江盛任表示，東門市場歷史久遠，許多燈具電器設備老舊，耗電量大，因此與產發處合作逐步進行市場節能計畫，希望透過補助落實環保低碳生活。本次共計補助東門市場20處攤商節能招牌及本市66處商家504組節能招牌燈具，本市處商家如明湖加油站、昇冠加油站也踴躍響應招牌燈具汰換補助，部分商家更趁機會一併更換老舊廣告面板，新招牌外觀不只具設計感，商家省了荷包，節能效益更是顯著。

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