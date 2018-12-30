大湖草莓苗葉被奧客剪光 女園主批惡劣

2018-12-30 12:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉開心草莓園，昨天傍晚有親子10多人前往採草莓，其中有4、5位小朋友，等這批遊客離園後，園主發現有2株草莓苗的葉子剪到精光，還把剪下來的紅草莓丟到一地都是，園主無奈今天休園一天整理，女園主更批這批「奧客」踐踏農民的心血與辛苦。

劉姓老闆娘說，昨天傍晚4點多，有來自台中親子10多人前來採果，採完果後，大人忙著秤重，但還有4、5位小朋友拿著剪刀在園中玩耍，等他們離園後，發現至少2株草莓被剪得精光，地上還有一堆剪下的草莓，而被剪草莓苗就沒用了，就會死掉，導致損失慘重。

劉姓老闆娘指出，他們約種100多坪大的草莓園，已6、7年，還是首次發生此情況，她懷疑是這群小朋友惡作劇，因只知這批遊客來自台中，無法得知其真正身分，只好自認倒楣，並未打算要報警，今天也被迫休園整理，發現草莓上有明顯剪痕等，營業損失約幾千元到1萬元不等。

園主將此惡劣行徑PO「我係大湖人」等臉書社群，引發熱議，有網友批「沒品沒家教的遊客！不懂得珍惜食物，每顆水果不論大小都是農民精心栽培的！」、「當下拍下該人，肉搜」、「這就是父母家教問題」、「這也太故意了吧」、「真的是缺德」。

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