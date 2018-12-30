「最強圖書館」不打烊 借書還免費送10本書

2018-12-30 11:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕全台最強圖書館，元旦連假不打烊還送書！連續3年蟬聯全國借閱率最高的苗栗縣三灣鄉立圖書館，維持一貫服務熱忱，元旦4天連假持續開館，同時還推出二手書分享活動，募集各界捐贈的800本童書，重新整理分類過後，只要憑借書證即可免費索取10本，要讓寒冬中的小鄉接力飄散溫馨書香。

迷你精緻的三灣圖書館，雖位處偏鄉、交通不便，但靠著舒適的閱讀環境、推陳出新的主題式閱讀專區、及全國開館日數最多的服務熱忱，使得年平均借閱側數高達14餘本，不僅是台北的3倍，更超越新加坡、香港，堪稱書香之鄉。

適逢元旦4天連假，三灣圖書館不僅照常開放，還推出「我的舊愛，你的新歡」二手書分享活動，將各界捐贈童書，重新整理分類，挑出書況良好的800本，作為書痴借閱禮，只要憑借書證就可免費挑選10本童書，館長謝淑貞表示，由於館藏空間有限，所以大方分享給親子書友，讓好書得以再找到新的家。

除了二手童書外，館內還有各式類別、但與館藏書籍重複的「漂書」，其中不乏許多經典名著，經館方過濾整理後，將陸續捐給有緣人，謝淑貞說，目前館內「漂書」有近600本，為了讓好書得以永久保存，未來也將放在三灣診所、農會等處供人索取，也歡迎連假期間大、小朋友一同來三灣圖書館挖寶。

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