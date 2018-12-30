連假第二天 蘇花改、蘇花公路今天行車較順了

2018-12-30 11:35

〔記者陳宜加／台北報導〕元旦連假首日，蘇花改與蘇花公路塞到「美丁美當」，平均每小時達1000輛車流量，引發民怨。今天是連假第二天，公路總局密切觀察，同時段交通量減少約5成，行車大致恢復順暢，蘇花改時速可達60公里、蘇花公路也維持40多公里。

公路總局表示，昨通過蘇花改與蘇花公路的車流量確實較多，平均每小時約有900至1000輛次，加上蘇花公路多為彎道與單車道，南下車流又太多。昨有旅客從台北開到花蓮開了快6小時、到台東也花8個多小時。

不過，公路總局指出，今天是元旦連假第二天，宜蘭、花蓮地區天氣仍是陰雨，上午9點前台9線蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為2744輛、東澳往蘇澳方向為428輛，相較第一天的同時段交通量，減少約5成左右。

公路總局也說，中午前台2線濱海公路、台9線北宜公路、台9線蘇花公路、花蓮地區省道路況皆順暢。蘇花改南下單向最大交通量為每小時600輛、全線平均時速維持55至60公里；台9丁蘇花公路平均時速同樣維持40至45公里左右，觀察蘇花廊道整體路網行車順暢。

公路總局提醒，明天起至後天下午蘇花改與蘇花公路將湧現北返車潮，用路人應提早規劃行程、避開尖峰時段，並多加利用替代道路避開壅塞路段，且行經東澳隧道時，在速限範圍內應儘量提高行車速度，如遇隧道內事故時，遵循隧道廣播與人員指示循序漸進。

公路總局強調，交控中心將全天候監控，並進行交通疏導措施，宜蘭縣警察局交通隊與蘇澳分局亦全力配合交管作業，以共同維護道路暢通及守護行車平安。

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