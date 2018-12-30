拔呀！拔蘿蔔 農遊做公益捐助家扶

2018-12-30 11:26

〔記者王涵平／台南報導〕數百位民眾今下田拔蘿蔔做公益，捐款家扶助學，親子農遊無米樂，歡度元旦假期。

無米樂社區發展自主性地方創生社會企業，每年12月最後一週日固定舉辦拔蘿蔔捐款做公益，紀錄片無米樂主角文林伯也在休耕時提供農地辦理活動，今年有來自各地與在地民眾共襄盛舉。

蘿蔔田附近種植高麗菜、蘆筍等蔬菜，不少爸媽沿途機會教育，讓孩子認識平時吃的食材，拔完蘿蔔後，有些人要帶回家料理，有不少人到社區學會醃製菜脯，在田間還有放風箏、嫁妝古妝農家田園樂、賞油菜花等，親子玩得不亦樂乎。

菁寮無米樂社區規劃師黃永全表示，每位參加費用100元，可帶走10斤蘿蔔，做公益還可體驗台灣農村活動，適合全家參與，是很有意義的假期活動。

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