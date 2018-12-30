國1湖口至竹北、國3土城至樹林 龜速不到20公里

2018-12-30 11:18

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是元旦4天連假第二天，國道一早就壅塞，上午9點不到，國1南下湖口至竹北路段已「塞爆」，時速不到40公里，隨車流越來越多，目前更只剩龜速18公里；另楊梅至湖口、國3中和至三鶯、南屯至彰化系統均不到30公里。

根據高公局即時路況資訊，今天上午國1南下楊梅至湖口服務區車速不到30公里，且通過後，湖口服務區至竹北更僅剩18公里，車陣走走停停，通過該路段區間平均要花15分鐘，成為目前為塞路段；但國5南北向目前行車均順暢。

國3方面，南下土城至樹林中午前因車流暴增而嚴重壅塞，車速一度只剩15公里，後段的樹林至三鶯也不到30公里；中部南屯至彰化系統不到30公里；南部田寮至燕巢系統間路段則因多處施工，南北向均壅塞，車速不到30公里。

國道仍以南下車流為主 全天有6大「地雷路段」

高公局表示，今天國道仍以南下車流為主，全天將有6大「地雷路段」，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下三鶯至關西、茄苳至西濱、烏日至霧峰；國5則是南港系統至坪林，行車時間最久恐達平日5倍。

高公局今天仍有不少交通管制措施，包括單一費率、上午0至5時暫停收費、7至12時國5南下高乘載管制、國1平鎮系統與埔鹽系統南下入口匝道全天封閉等。預估今天國道全天交通量將達114百萬車公里，將是平日的1.3倍。

此外，受天候因素影響，今天海運仍有不少班次停擺。航港局表示，今天馬祖─基隆停航1航次、台南將軍─澎湖東吉停航1航次、富岡─綠島停航2航次、馬祖─馬尾小三通停航2航次、馬祖─黃岐小三通停航2航次、金門─泉州小三通停航2航次，基隆至馬祖晚間晚間航班也因海象不佳停航2航次，共計12航次停航。

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