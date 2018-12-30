「市境之南樹」迎元旦曙光 韓國瑜將與民眾合唱

2018-12-30 11:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明年元旦迎曙光，高雄市觀光局推薦林園區「市境之南樹」，近日成為爆紅景點，新科市長韓國瑜與女兒韓冰，元旦清晨將在此陪民眾一起看第一道曙光，並與當地學生合唱膾炙人口的《Morning Has Broken 》（破曉）。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，林園區東汕路32號的1株黃槿，剛好座落在高雄最南的經緯度上，以前曾被颱風吹倒，後來成功復植，展現新的生命力，被稱為「市境之南樹」。

「市境之南樹」位於高屏溪出海口，可遠眺大武山，還能看到小琉球，迎接新年的第一道曙光，是高雄絕佳絕美的地方。

透過媒體宣傳，這幾天不少人專程趕來「市境之南樹」，感受此地的美景，連林園當地人都說，以前不知道有這個漂亮的地方。

根據中央氣象局的元旦天氣預報，林園第一道曙光乍現時間，為早上6時39分，觀光局將於「市境之南樹」安排一系列節目。

清晨6點，由高雄熊表演揭開序幕；6點20分韓國瑜致詞；6點35分韓國瑜與貴賓將祈願卡，掛在「市境之南樹」上；6點38分一起倒數迎第一道曙光；6點39分韓國瑜與民眾一起合唱膾炙人口的英文老歌《Morning Has Broken 》（破曉）。

一群大學生組成的「林園夢工廠」，當天將陪同韓國瑜一起合唱《Morning Has Broken》，他們這幾天加緊練習，覺得與有榮焉。

據了解，韓國瑜女兒韓冰，元旦清晨也將陪同父親，一起到「市境之南樹」欣賞第一道曙光。

此外，網友熱薦距「市境之南樹」旁約百公尺的月牙灣，也是一大亮點，不少人常到這裡看日出，日落，都認為風景超美！

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