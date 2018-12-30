3場精彩天文秀！流星雨、日偏食、觀金星 1月登場

2018-12-30 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕2019年即將到來，除了規劃跨年行程外，明年1月也有3場不能錯過的天象，包括日食、流星雨，還能觀賞金星！

綜合媒體報導，明年1月有3場重要天文秀可看，南瀛天文館表示，率先登場的是1月4日的象限儀座流星雨，極大期會在當日上午10點登場，預計每小時天頂流星數ZHR平均可達120，且可能爆發到每小時約200顆。

報導表示，2天後，即1月6日上午8點30分起有日偏食，從早上8點開始初虧，8點30分食甚，到9點01分復圓，歷時約1小時，但天文館指出，只有嘉義以北的地區才能看到，且越往北所看見的食分越大。當晚加碼附贈「金星西大距」，日落時可在西方觀賞金星，這也是1年中賞金星的最佳時機。以上都是3星等級的天文秀，千萬不要錯過，但提醒民眾觀測天象時，務必注意安全，且不可以肉眼直視太陽，若無保護裝置，恐會對眼睛造成永久性傷害。

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