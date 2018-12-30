台灣好行 新竹「獅山南庄線」停駛、苗栗2路線恐跟進

2018-12-30 10:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹金牌客運承接台灣好行「獅山南庄線」，因經營困難，宣布明年元旦起停駛；而苗栗客運承接的「仙山線」、「向天湖線」2路線，經觀光局審議，認為載客量不足，不符效益，明年停止補助，苗客基於成本考量，無法自力支應，恐將停駛，不過，苗栗縣府盼轉型。

觀光局於2009年起，在全台多個縣市辦理「台灣好行」景點接駁公車。苗客於當年起配合觀光局政策，接受補助，承接苗縣「台灣好行」的竹南到南庄的「南庄線」、南庄到仙山的「仙山線」及南庄到向天湖的「向天湖線」等3條路線。

觀光局於每年底針對各路線經費補助，進行審議；今年審議結果，認為苗客「仙山線」、「向天湖線」兩路線載客量不足，不符效益，明年不再給予補助。苗客基於若成本考量，若由公司自力經營，不堪負荷，不排除停駛。

立委徐志榮國會辦公室於28日召開台灣好行「仙山線」、「向天湖線」停駛案協調會；與會的委員辦公室、觀光局、縣府文化觀光局等人員，認為2路線停駛相當可惜，建議苗客轉型為「需求反應式（預約制）運輸服務」及「郵輪式觀光公車」營運模式，以彌補停駛後的遊客觀光交通需求。

但無論採預約制或郵輪式觀光公車，也還得向公路總局申請；苗客表示，將進行整體評估後，再決定爾後營運方式。

苗客總務課長唐順峯說，台灣好行首年免費搭乘，觀光局首年補助苗客3條路線共1200萬元，之後補助逐年遞減為1000萬元、800萬元，至今年為420萬元；明年僅剩1條路線，補助306萬元。

唐順峯說，仙山、向天湖兩路線，每天各有6、10個班次；公司統計，今年每班次平均僅6、7人，若由公司自力營運，每年至少會虧損超過100萬元，坦言對苗客而言是沈重負擔。

金牌客運的台灣好行「獅山南庄線」獅山遊客中心到南庄遊客中心，已決定明年元旦停駛。金牌客運官網公告，該路線營運7年，因載客率績效不佳，考量營運成本及經濟效益，將於明年元旦起停止服務，並致歉旅客，尚祈察諒。

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