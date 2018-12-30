冷空氣減弱 氣象專家：跨年夜各地持續有雨

2018-12-30 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕受冷氣團南下影響，今（30日）天各地溫度偏冷，氣象專家吳德榮指出，明天開始冷氣團減弱，北台灣低溫仍會下探至15度。天氣風險公司分析師吳聖宇也指出，受南方水氣影響，明（31日）天跨年夜各地都會持續下雨，提醒民眾外出時注意保暖、攜帶雨具。

吳德榮在在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天北台灣氣溫約在14度至16度，中南部早上微涼、晚上偏冷。明（31日）到週二（1日）冷空氣會持續減弱，預估各地氣溫會再回升1度左右，北台灣氣溫約為15度，會是濕冷的天氣，其他地區早晚也會偏冷。

吳德榮進一步說，週二至週四（1日至3日）新竹以北及東半部會局部降雨，南部、中部則因華南雲系移入，雲系增多，會有局部降小雨機率，提醒民眾外出攜帶雨具。到了週五（4日）東北風減弱，天氣好轉、氣溫回暖，但週六（5日）就會有另一波東北季風南下，屆時又會再變天。

吳聖宇在臉書指出，明後兩天受南方水氣影響，各地雲量偏多，北部、東半部則會持續下雨。吳聖宇預估，跨年夜各地風象都是東北風到偏北風為主，呼籲想看煙火的民眾，往上風處尋找地點，今年元旦曙光在北部、東北部出現的機率偏低，中南部想要看到曙光，可能也得碰點運氣。

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