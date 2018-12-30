不畏低溫飄雨…龍山寺藥師燈增2倍仍擠破頭

2018-12-30 09:21

〔記者周彥妤／台北報導〕台北龍山寺點燈每年大排長龍，廟方今年特別預告，信眾爭搶排隊的藥師燈增至6萬盞，足足增加2倍，力勸信眾無需提早排隊。不過，今天是報名日第一天，低溫下探10度且飄起陣陣雨勢，現場依舊擠破頭，不少多年參與的民眾說，照舊一個月前就來排隊，人潮絲毫未減。

農曆年前，不少人會到寺廟點光明燈，龍山寺提供藥師燈、光明燈、平安燈及聖母燈等，每盞600元，其中藥師燈可保佑健康，信徒相傳靈驗，總吸引大批信眾自備小椅子排隊，「椅海潮」每年例行湧現。

明年度的點燈報名日期在今、明天上午6時領號，上午7時辦理，每日發放1000張號碼牌，最熱門的藥師燈，點燈盞數增加2倍，增至6萬盞，將在農曆大年初一統一上燈。

記者走訪現場發現，現場排隊領號秩序算好，不過隨著號碼快發完時，現場氣氛開始緊張，民眾因深怕拿不到，開始爭先恐後，一度發生爭吵。

民眾王小姐表示，她大概1個月前就來排隊，且為了避免被插隊，全家總動員輪3班排隊「顧椅子」；自己從20年前開始參與，每年都來都不曾中斷過，斷掉也感覺不對勁，若因哪一年沒來而遇到際遇不順的事，也會胡思亂想，因此變成是一種習慣，已是每年要例行的事。

她說，尤其在10多年前父親罹癌後，每年替他點藥師燈，祈求平安健康，病況穩定至今，今年都80多歲了，不但還能游泳、爬山，就連出遠門遊玩都不成問題。

民眾張女士說，她11月22日就來排隊，因為「競爭激烈」，裡面幫忙排隊的「黃牛」交易也很活絡，聽過喊價1500元，甚至到3、4000元也大有人在。

也有民眾向記者反映，人潮沒因點燈盞數增加2倍而減少，乖乖聽廟方的建議沒提早來排隊，最後還是沒排到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/