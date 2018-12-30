北台灣今高溫僅15度 連假全是濕涼天氣...

2018-12-30 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨各地氣溫仍低，中部以北及東北部觀測低溫約12至15度，南部及花東約16、17度；白天起冷空氣強度稍減弱，但因雲多下雨，整體來說氣溫回升幅度不大。

今日天氣方面，台灣附近水氣略增，位處迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有機會發生局部大雨，中南部地區則大多為多雲到晴，但下半天起隨著南方雲系逐漸接近，雲量將略增多，南部地區晚間降雨機率提高。溫度方面，北部及東半部整天偏冷，桃園以北及宜蘭高溫僅15度，竹苗及花東約19至21度，中南部較為舒適，高溫約24度左右，但是晚間各地都有涼意。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區位於下風處易有污染累積，及馬祖、金門受中國東南沿海污染影響，短時間有機會達「橘色提醒」等級。

週一（31日）至週三（1月2日）冷空氣強度稍減，但在南方雲系北移狀況下，雲量偏多使得溫度回升有限，感受仍然相當濕涼；天氣方面，北部及東半部降雨持續而且雨勢會更加明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，中南部也會有短暫雨出現。週四（3日）至週六（5日）冷空氣持續減弱，溫度逐漸回升，南來水氣減少後，，中南部除了山區外恢復為多雲的天氣型態，北部及東半部受東北季風持續影響仍有短暫雨，且仍有可能發生較大雨勢。

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