台南跨年三部曲 活動資訊看這裡

2018-12-29 23:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南跨年三部曲倒數計時，冷氣團選在此時來湊熱鬧，活動懶人包提醒參加民眾注意保暖和交通管制、接駁車時間，才能開心出遊，玩得盡興，平安回家。

首部曲，31日下午北門井仔腳鹽田送夕陽，日落時間在下午5點24分，活動當天下午2點開始，學甲警分局在南10線、南15線及水晶教堂周邊道路交通管制，遊客須搭乘接駁車進入井仔腳，回程在泰安宮停車場搭車。

二部曲，高鐵台南站區跨年晚會開唱到跨年，周邊禁停從31日下午2點至元旦凌晨3點，包含歸仁大道、歸仁八路、歸仁十路、高鐵二路以及高鐵大道等。封閉路段則有高鐵大道、歸仁十二路、高鐵一路與武當路等。歸仁分局規劃交管勤務。

三部曲，元旦二寮迎曙光，日出時間是上午6點40分，一律接駁上山，新化分局管制路段包含南162全線從1日凌晨零點起上午10點止；南175線與南168線部分路段，從凌晨1點時到上午10點。虎頭埤周邊設停車區，接駁起站虎踞營區也有停車位。

西拉雅國家風景區管理處提醒，接駁車到岡林管制站後，民眾得再徒步約1·8公里上二寮，遊客要做好個人保暖，穿著顯眼及舒適衣物，並備好雨具、個人隨身物品、醫藥，夜間活動更要注意行車及步行人身安全。

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