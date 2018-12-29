高屏跨年連假客運增班2成 墾丁等9路線視情況加班

2018-12-29 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市跨年連假首日，北高國道疏運1568個班次，監理所要求業者加開320個班次，帶動整體運量增加2成，並視尖峰時段機動加班，讓民眾候車不超過20分鐘。

高屏地區墾丁、佛陀紀念館等熱門景點連假受歡迎，加上交通部觀光局推出「高屏暖冬遊」方案加持，監理所協調客運業者，針對9條市區客運路線，這次新增臨918路線高雄航空站直達墾丁，每日往返16個班次，只需2小時20分鐘，縮短高雄與墾丁的交通時間。

跨年遊墾丁行程夯爆，監理所協調業者配合高鐵末班車，高墾線9117路線今起延伸至高鐵左營站，並於凌晨0時10分發車，讓東港、枋寮、車城與恆春等地區較晚回家的旅客也有客運可以搭乘。

監理所表示，高墾線主要疏運以9189及9188路線為疏運重點路線，總計5條疏運路線有282班，整體增加2成運量，其中9189增班超過6成、9188增班超過3成，另9117、9127及臨918將視旅客需求機動加班。

值得一提的是，國道客運部分票價優惠85折，另「台灣好行」哈佛快線、大樹祈福線、墾丁快線及屏北線4條，民眾使用電子票證可享半價優惠；民眾如搭乘高鐵、台鐵及國道客運，轉乘市區客運或公路客運可享一段票或基本里程免費。

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