光電板下成環教場所！種電兼種菜養牛 親子野餐聽音樂

2018-12-29 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏縣府環保局今天在「林邊光采濕地」舉辦「環境教育場域」認證週年成果發表，邀請「打狗亂樂團」演唱，近千人前來體驗專屬於林邊養水種電的環教課程，小朋友興奮的拿著乾草在光電板下的牛圈餵養活生生動物，家長直說，「從來沒想過光電板下也能這樣運用！」。

屏東縣政府與在地NGO屏東縣林仔邊自然文史保育協會於八八風災後打造養水種電的「光采濕地」，去年獲環保署環境教育場域認證，不過部分私有地地主，在租約到期後，轉向投入真正的種電或務農，將租約收回，林仔邊持續走出濕地，向李長榮集團、向陽優能及華城電機等3公司商洽近3甲的養水種電土地光電板下空間種植蕃茄、茄子、萵苣等作物。

林邊光采濕地在去年獲得「環境教育場域」認證，屏縣府為開啟「107年屏東縣環境教育願景啟航」活動序幕，今天早上先請今年甫獲「國家環境教育獎」個人優等獎得主、牙醫師陳錦超陳錦超，分享「光采濕地~氣候變遷與永續城鄉，能源與農業結合議題」，並發表場域新創教案。

中午場以「光電下的餐桌午宴」接力，讓參與的民眾大手牽小手體驗「減少食物里程、食在地」，由瑪家鄉「小農餐桌」創造友善環境料理，現場以說菜上菜導覽屏東風土食材，給大家滿滿的元氣與感動。透過光電農業所產生的農廢棄物，加以回收、轉換利用達成資源再生，讓民眾DIY農事體驗活動，培養環境意識。

「整個場地就是最獨特的環境教育場所」，陳錦超說，光電棚下的空間原本常常是荒煙漫草，現在經過整理，和環境融為一體，在這些空間種植作物，充分發揮綠能及光電農業的友善，讓原本讓一般人認為門禁森嚴的光電農地，開創成為環教場合，讓原本帶有一絲絲神秘性的光電農棚坦開在眾人眼前。

環保局長顏幸苑說，光電板下土地由在地NGO實踐友善農法試驗，荒煙漫草的閒置空間有了新生命力，3家公司企業回饋社會的責任令人佩服與感動，盼未來能有更多類似場所配合屏縣府所推動因應氣候變遷、能源產業轉型的環境政策。

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