提前跨年！風火輪尬高塔煙火 國3南投服務區嗨翻

2018-12-29 23:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕提前跨年！國道3號南投服務區為了避開跨年夜的濕冷天氣，今晚（29日）提前舉辦跨年煙火活動，規模比往年盛大，不僅派出吊車架起8樓高的風火輪旋轉煙火，其下還矗立高塔，晚間10點半一到，塔上滿布的煙火往兩旁發射，形成火樹銀花，地面煙火跟著齊發，璀璨奪目，讓民眾驚喜連連。

南投服務區說，南投跨年煙火活動集中在清境、日月潭等風景區，市區雖有跨年晚會，卻沒有煙火秀，為了讓民眾能就近欣賞，因此運用服務區廣闊的停車空間施放煙火，煙火秀更長達5分鐘，讓旅客看得相當過癮。

這是南投服務區第4年舉辦跨年煙火，卻是首度提前舉辦，因為跨年夜天氣可能又濕又冷，煙火遇雨恐出現煙霧干擾，晚會主題為「原力覺醒」，以原民音樂表演為主軸，民眾在悠揚樂聲的陪伴下，提前感受跨年氛圍。

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