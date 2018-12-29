風流阿公上了北一女正妹、孕婦、阿婆 真相卻讓網友淚崩

2018-12-29 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT發文，表示自己阿公常常炫耀自己曾與北一女學生、孕婦、過了更年期的阿桑發生過性關係。但原PO表示，其實這些人都是他的阿嬤，而且當阿嬤過世後，阿公也隨即離世，令網友大喊淚崩。

原PO表示，十幾年前阿公還在世時，常在逢年過節家人團聚時，炫耀自己的風流往事，向他們炫耀年輕時曾吃過北一女的正妹，讓他不禁大喊：真是個禽獸。還說自己上了過更年期的阿桑，還炫耀著因為潤滑不足，作起來相當有感，令原PO表示完全不敢聽。還炫耀跟孕婦做不用避孕、當兵懇親時帶著女友去廁所發生關係，讓他們兒孫輩都覺得阿公能一路發生關係到60歲，相當厲害。

但他們其實都知道，阿公說的主角，全部都是同一個人，也就是他們的阿嬤。阿公只是故意把時間穿插得前前後後，想讓大家搞不清楚，但他常常看著阿嬤的遺照，早讓他們看出了端倪。

原PO接著提到，阿公七十幾歲的時候，阿嬤先走了，至此，阿公也開始沒有了興致，接著阿公的身體越老越快，與有沒有發生關係無關，彷彿是阿公想要刻意衰老，最後也就走了。

網友聽到這故事，紛紛淚崩表示：「射出來了......我說眼淚。」、「本來以為是笑話，欸，怎麼看著看著眼睛就紅了。」、「濕了QQ 我是說眼睛QQ。」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚眼睛又流汗了。」

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