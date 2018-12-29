中國發展好？ 科技業網友：錢多換不了生活品質

2018-12-29 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕有人說到中國工作會讓薪水增加，職等變高。一名科技業網友分析各項優劣指出，雖然在中國發展錢多，但生活品質不比台灣，多賺的錢都拿去看病了。網友直呼「太中肯」，其他網友則提到，中國的資歷很難加分，有時還會被當成間諜。

原PO在PTT上列出中國工作的優劣，寫道在中國工作會加薪、提高至少1個職等，要是能力好，在新的廠房還有機會升遷，但是在舊廠或是中資企業，就幾乎沒有機會，調薪機會也不高，萬一能力普通，甚至會被對方學走技術，有可能被迫辭職。

原PO強調，生活品質是最大的缺點，看起來像住在城市，但比起台灣的熱鬧還是差一大截；飲食多半重油重鹹，食安風暴頻傳，空氣品質差，如果想過上健康的生活，多出來的薪水根本不划算，更別說看醫生比台灣貴。另外原PO也說，中國資訊不公開，vpn擋得非常兇，像是非洲豬瘟等的負面新聞很難看到。

網友看到原PO的分享後，大推「專業」、「中肯」。鄉民們說，中國環境的確差台灣很多，錢多都不值得去。其他網友則回應，回台灣再找工作，還會中國資歷被當成「間諜」，最後因為「資安考量 」，吃了不少虧。

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