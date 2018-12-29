「倒掛稻」曬穀！台商回鄉自然農法種稻 推廣食農教育

2018-12-29 22:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市民呂正祥原本在中國經商，幾年前回台灣後，妻子得乳癌、父親得肺腺癌，讓他對吃進體內的食物很關注，於是自己種菜、種稻，去年開始在千甲農田以自然農法種稻，堅持不噴農藥，更以日本「倒掛稻」曬穀，將養分都留在稻穀內，水分含量適中，米飯香Q，也是新竹市第一個自然農法稻農。

54歲的呂正祥目前是中央商場自治會會長，家裡擁有冷凍庫、成衣批發及醬菜等事業，年輕時曾當過記者，後來轉往中國投資經商，幾年前回台灣，妻子、父親相繼罹癌，他開始重視飲食，自己種菜、養雞鴨、學種稻。

堅持不噴農藥，呂正祥說，剛開始吃足苦頭，常常彎腰拔草，後來他放養雞鴨在稻田吃雜草，採用自然農法，耗時又費工，收穫量也不穩定。目前正值二期稻割稻、曬穀時節，呂正祥利用新竹的風，以日本「倒掛稻」曬穀，稻穗倒掛田中，形成特殊曬稻景象。

呂正祥說，倒掛稻曬穀法原理是，稻子倒掛，葉片養分會流進稻穗內，這種風乾曬穀法保留了養分和水分，只要稻穗的水含量在14.5度，就算完成曬穀，夏天只要3天，冬天則要1星期以上，

呂正祥說，今年一期稻作收成了2000台斤稻穀，大約可輾製1400台斤米，除了自己吃，也會送給廟宇或偏鄉地區，甚至以米會友，送給採用自然農法的農友，分享交流。

呂正祥也種菜、放養雞鴨，更與學校老師結合，抓雞鴨到學校與學生互動，讓孩子體驗生命教育，體驗食物從田間到餐桌的過程，純樸回歸自然的食農教育，只要有更多人願意投入自然農法，就能減少化肥、添加物的使用，他會繼續推廣，讓沒有農藥的食物成為環境中良善的循環。

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