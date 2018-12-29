發大財GG！業者狂賣Q版韓國瑜商品 市府要討「肖像權」

2018-12-29 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的Q版肖像，被許多商家拿去製作成周邊商品販賣，但高雄市新聞局長王淺秋說，韓國瑜已正式就職，市府將主張肖像權，希望商家能「取得授權之後再去製作」，引發網友熱議。

綜合媒體報導，韓國瑜選前人氣飆漲，許多業者看準商機，紛紛推出印有韓國瑜「Q版肖像」的周邊商品，舉凡蛋糕、帽T、手提袋、馬克杯等，應有盡有。但隨著韓國瑜正式上任，高雄市府打算開始主張「肖像權」，未來不排除管制。新聞局長王淺秋也說，「目前還是屬於柔性的呼籲階段」，但會希望商家「取得授權之後再去製作，這樣對雙方都比較尊重。」

對此，有網友認為許多韓國瑜周邊商品熱賣，其實就像韓自己說的一樣，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，是一種龐大的商機，而且韓國瑜粉絲團小編王律涵之前也曾公開讚賞業者「很厲害」，能將商品印製在各種圖案上，市府一旦管制，就少條路能「發大財」了。

不過，也有網友認為，「盜版猖獗」是一件很嚴重的問題，希望業者「不要自己盜圖印來賣」，要就經過原創同意。

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