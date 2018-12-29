元旦連假首日逾3萬人搶搭淡海輕軌 跨年夜不打烊

2018-12-29 20:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕元旦連假首日，不少民眾今搶體驗搶搭淡海輕軌，預估搭乘人數超過3萬人次，一整天在捷運紅樹林站外都排滿長長人龍，由於輕軌人員、志工在旁引導協助，民眾搭乘秩序良好，沿途不少人稱讚行駛穩定度，但也有少數人抱怨末端幾站點外荒涼，下車後只好趕緊再跳回車上，原車返回。

今雖氣候不佳，還是有大批民眾趁著連假搭乘淡海輕軌，在紅樹林站外排隊搭乘的人龍綿延數百公尺，至少需等候1小時左右才能搭上輕軌，乘客眾多，但秩序良好，僅有部分民眾上下車之際，不習慣手動按鈕開門。

對此，新北大眾捷運公司總經理吳國濟解釋，由於輕軌運能低於捷運，不會每站都有乘客上下車，手動按鈕可以節能減碳，也減少車門開關灌入冷風，各國輕軌、包括高雄輕軌都採此設計，因淡海輕軌是北部第1條輕軌，民眾還不適應輕軌特性，捷運公司會再加強宣導。

為因應跨年乘車需求，淡海輕軌在31日跨年夜將通宵營運，營運時間自31日上午6點30分至明年1月1日晚間10點止，連續39.5小時不打烊。

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