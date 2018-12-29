報考空姐小心！有人冒充虎航人資 要照片問三圍

2018-12-29 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名報考台灣虎航空服員的女網友在Dcard爆料，接到自稱是該航空的員工來電，向她詢問臉書及IG帳號，並要求提供個人照片，結果之後又有自稱是航空制服的設計人員，這次竟要她「提供三圍」，讓她提高警覺，及時向虎航求證，才終於確認是一樁詐騙案。

女網友在Dcard上表示，自稱虎航的人資在電話中和她說，因為有2名正取沒來公司報到，所以才從其他履歷中挑選另外10名求職者，接下來還要她提供其他正面照、臉書及IG。不過她認為社群帳號太過隱私，最後只願意提供LINE，而該人資的LINE顯示名稱為「萬總」。

萬總在對話中提到，晚點會請製作航空制服的廠商撥電話給她做問卷，結果女網友接到電話後，對方劈頭就問她的三圍，還自稱是知名內衣品牌華歌爾的設計廠商，這段話更加深她的疑心，決定先和對方說晚點回撥，自己則趕緊向虎航求證，才發現差點受騙。

虎航接到女網友的詢問電話後表示，公司相關單位無人姓萬，而且近期已有一名以上的受害者提出反應；至於目前空服正取考生都還沒開始報到，體檢也未結束，所以沒有所謂放棄報到的問題。

據了解，今年7月曾有一名假扮長榮航空面試官的「萬姓男子」，打電話給報考的年輕女性，宣稱能提供就業機會，在車內性侵得逞，最後被台北地檢署依強制性交罪起訴。

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