元旦連假第二天不想塞在國道？ 高公局教戰行車攻略

2018-12-29 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著元旦4天連假今天（12月29日）開始，許多人也趁著連假出遊，國道今天早上6點就開始湧現車潮；高公局呼籲，為避免連續假期卡在塞車上太多時間，請盡量利用公共運輸工具，或是使用替代道路避開壅塞路段。

交通部高速公路局說，今天位在西部的國道在早上6、7點車潮湧現，導致國道1號楊梅至新竹路段、國道3號土城至龍潭路段較為壅塞，高公局在7點實施高乘載管制後，壅塞路段才逐漸紓緩；而下午除了國道1號南下后里至台中系統、國道3號苑裡至大甲路段、國道5號南下南港系統至頭城外，各路段大致上行車順暢；高公局估計今日的總延車公里約118百萬車公里，相較去年的同期數據83.1百萬車公里增長2％。

國道這些路段 明天上午車多

高公局指出，明天（30日）是元旦連假第二天，估計國道總延車公里為114百萬車公里；而明天上午的車多路段將出現在國道1號南下的楊梅至新竹路段、國道3號南下的三鶯至關西路段、國道5號南下的南港系統至坪林路段等；建議民眾為避免在國道塞車，除了搭乘公共運輸工具，也可利用台61、台63及台9等替代道路避開容易塞車的路段。

高公局也提醒，天氣預報顯示，明天全台多數地區天氣不佳，用路人行車務必注意安全，開車上路前也請做好車輛保養與檢查，避免在旅途中出現車輛故障的情形，並透過警廣掌握最新的路況資訊，以確保行車順利與安全；高公局最後強調，「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

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