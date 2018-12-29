淡海輕軌連假擠進大量人潮 民眾怨：排隊超過90分鐘

2018-12-29 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕淡海輕軌自24日試營運起開放1個月免費搭乘，吸引上萬旅客前往，不過今（29）日為元旦連續假期第一天，有民眾就抱怨，「光排隊就要等1個半小時以上」，加上搭乘時間總共就要3個小時，引發網友熱議。

今元旦連續假期第一天，許多民眾紛紛趁著假期和家人試搭淡海輕軌，讓淡海輕軌再次湧入大量人潮，雖然許多民眾搭完後都紛紛稱讚沿途景觀超美，但也傳出有旅客抱怨，第一次試坐就要「等1個半小時以上」，再加上搭乘時間就要花上3小時，簡直「比摩托車還慢」。也有民眾指出，車站附近都沒有商店和化妝室、進出來都要自己按開門鈕，搭乘下來不是很滿意。

對此許多網友認為，「現在是試營運，正式營運的班距會比較密」、「現在就一定人很多啊，沒心理準備就不要去」、「排隊是正常的，沒什麼好抱怨」，不過也有網友諷刺，「大家又在一窩蜂了」、「過一陣子就不用排了啦」、「搭車要等2小時？到底在想什麼」、「公車都快多了我的天」。

據了解，截至目前為止淡海輕軌累積運量約有20萬人次，每班幾乎都是客滿狀態。

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