元旦連假首日花博爆人潮 總入園人數明天可望衝破300萬

2018-12-29 20:01

〔記者張軒哲／台中報導〕今天是元旦連假首日，台中花博會3處園區人潮洶湧，白天冬陽和煦，森林園區與馬場園區遊人如織，今天全天共計8萬多人入園。台中市府說，截至昨日，累計入園人數已達284.5萬，預估明天入園人數會超過300萬人次。

2018台中世界花博會開幕近2個月，進入元旦4天連假，今天開園適逢元旦連假首日，吸引許多國內外遊客到訪，一早市中心接駁站就湧入搭車人潮，開園前就有遊客排隊等待入園。雖然冷氣團來襲，但花博園白天陽光普照，遊客沐浴暖陽賞花木，森林園區熱門場館發現館、微美館、馬場園區花舞館入館人數大排長龍。

來自台北的遊客林秀娟說，兒子參觀花博後極力推薦，趁著連假首日到台中遊玩，一早就來森林園區排隊，白天先逛后里跟外埔園區，入夜再到免門票的豐原園區散步，一天逛完3個園區！

台中市府說，今天截至下午6點，后里森林與馬場園區有4萬6900人入團、外埔園區8400人、豐原園區1萬6300人，共計7萬1600人，預估元旦人潮會更多。統計截至昨日，累計入園人數已達284.5萬，今天預計將有8到9萬人次入園，預估明天總入園人數就超過300萬人次！

另外，台中花博后里森林園區打造全球首座全紙材裝置藝術「森隆活虎館」，以回收紙管形塑全長15公尺、高9.5公尺的石虎外型曲線，是花博熱門打卡景點之一。為進一步衝高人氣，正隆森隆活虎館舉辦攝影比賽，總獎金6萬，108年1月1日至2月28日開放網路報名，邀請民眾透過鏡頭捕捉石虎裝置藝術。

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