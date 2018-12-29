效仿國外課徵含糖飲料稅？ 國健署：暫不考慮

2018-12-29 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕立法院法制局日前提出報告，表示為了解決國內學童肥胖問題，建議主管機關盡速討論課徵含糖飲料稅的可行性，對此國健署長王英偉今天（29日）指出，台灣含糖飲料市場獨特，與國外不同，經過專家報告分析後，也認為此政策在執行層面上有困難，因此暫不考慮。

綜合媒體報導，根據立法院法制局日前所做的「2018年兒童福祉調查報告」，國內有近五成（47.9%）兒少每天喝1杯以上的含糖飲料；教育部也統計，我國106學年度國小及國中學童過重及肥胖比率各為27.6%及29.5%，因此立法院建議主管機關盡速討論課徵含糖飲料稅的可行性。

對此，衛福部國健署署長王英偉表示，雖國際上部分國家隊含糖飲料課徵糖稅捐，但國外飲料大多以大廠牌罐裝飲料為主，市場單一容易課徵稅收，但台灣含糖飲料市場獨特，與國外不相同，以私人手搖飲店家居多，若課徵稅收恐造成課稅不公的情形，在實際層面上有執行困難。

王英偉也指出，改善肥胖的管道相當多元，從出生起哺育母乳，就能有效減少小孩肥胖率，另外也希望透過扭轉老一輩「胖就是福」的想法，灌輸「肥胖就是一種疾病」的觀念，讓更多家長、爺奶有正確的知識以改善兒少肥胖問題。王英偉也表示，在全球兒少肥胖趨勢逐漸攀升情況下，位課徵含糖飲料稅的台灣兒少過重比例卻正逐年下降，因此，課徵含糖飲料稅不會是改善肥胖問題的優先政策。

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