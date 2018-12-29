桃園「海岸巡護隊」成立 鄭文燦重申護礁立場

2018-12-29 20:15

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市蘆竹、大園、觀音、新屋區海岸線長約46公里，為維護海岸生態，市府今天上午在新屋區農博基地成立「海岸巡護隊」，由市長鄭文燦為11支隊伍授旗，期許海岸巡護隊成立後與環保艦隊合作能發揮加乘效果，守護桃園美麗的沙灘及海域。

環保局長沈志修表示，桃園的海岸垃圾，絕大多數都是被海浪沖上岸，很難完全清除，雖然今年3月已成立「海岸管理工程處」，專責辦理生態保育和海岸環境維護，但桃園的海岸線相當長，光靠政府的力量並不夠，因此，市府創全國首例，招募志工成立海岸巡護隊，結合民間力量共同守護桃園海岸。

11隊海岸巡護隊有志工347人，未來將把較安全的海岸交由巡護隊來認養維護，巡邏負責海域有無污染、不當排放及漂流垃圾等，至於較危險的海岸，則仍由海管處委託專業人力處理。未來海岸巡護隊與水環境巡守隊、環保艦隊等志工團體合作，讓桃園從河川到海洋都受到最完善的保護。

針對近來延燒的藻礁議題，鄭文燦在致詞時重申護礁立場，他說，大潭電廠以南劃設觀新藻礁保護區，環保局也提列藻礁專案，慎重處理重金屬污染問題，4年來共稽查1萬餘次，其中有1018家業者因違反水污法受罰，共開罰2億多元、關廠41家，另實施南崁溪、黃墘溪總量管制，也禁止設置新的印刷電路版廠（現存約60家），原有業者也須減量排放。

鄭文燦說，觀新藻礁保護區的自劃設以來，保護狀況相當好，據環保局的數據指出，不僅水域銅含量降低，近期也發現11種大型藻類，顯見復育有大幅進步。

至於大潭電廠以北區域，日前觀塘天然氣第三接收站經中央環評通過，鄭文燦強調中油必須提列保護計畫，如有破壞生態疑慮，就必須即刻停止開發，沒有妥協空間；鄭文燦說，明年1月11日觀塘工業區（港）生態執行委員將召開會議，邀集環保團體、民間學者，討論相關計畫的細節與執行期程。

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