宜蘭縣爭建現代化縣立圖書館 向教育部提6億計畫

2018-12-29 20:12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向教育部提出6億元計畫，爭取在文化中心旁的公有地，興建全新4層樓現代化縣立圖書館；文化局說，希望增加圖書館空間，提供自動化借還書本服務，提升服務品質，全案待教育部審議核定，仍未定案，屆時還會依據爭取到的經費規模，變更計畫內容。

教育部提出約15億元的競爭型補助計畫，讓全國各縣市政府提案中取預算，興建或改建縣立圖書館，每個縣市最多補助4億元；宜蘭縣內現有的縣立圖書館位於文化中心內，1984年興建至今，已有34年歷史，僅2層樓，總樓地板面積約900坪，館藏書籍約30萬冊。

依據教育部的圖書館設立及營運標準，縣立圖書館總樓地板面積應超過3025坪，若縣市人口在50萬人以下，館內藏書至少應有15萬冊，每年至少增加5000冊，宜蘭縣現有人口約46萬人。

宜蘭縣立圖書館年久老舊，館舍時常漏水，加上圖書館總面積遠不如教育部規定，文化局於是向教育部提案爭取補助。

根據縣府的規劃，新圖書館約需斥資約6億元，預計在文化中心旁的公有地，興建一棟地上4層樓，地下1至2層樓的建築，總樓地板面積達教育部規定的3025坪標準，全案如教育部審議通過後同意補助4億，縣府需再自籌2億。

文化局說，新的縣立圖書館將導入現代化服務，讓民眾借還書本，不必再透過人力，更加省時且便利，圖書館外觀與內裝也規劃融入宜蘭在地文化特色，如戲曲、歌仔戲等，希望藉此讓縣內有一個現代化、吸引人、空間更大且藏書更多的圖書館。

文化局指出，全案還在教育部審定，實際能獲得多少補助經費還不清楚，未來計畫會依照爭取到的預算規模做修正，至於地方自籌款的部分，不管是縣府自行編列預算，還是要對外募款等方式，都可以協助解決，只要計畫獲選，自籌款不會是問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/