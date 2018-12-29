忠義國小學童攻上海拔1170米力里山 登頂賞曙光

2018-12-29 19:31

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市忠義國小本月舉辦山野教育戶外體驗活動，嚮導老師蘇峰賢、談欽舜帶領六年級15名學童，攀上屏東縣春日鄉力里山，山頂標高1170公尺，學童宿營野外，第二天凌晨4點起床，天未破曉前帶著頭燈登頂，5個多小時路程完成，喜見第一道曙光，精神大為振奮。

蘇峰賢今天（29日）說，把教室搬到戶外，山就是學校，過程需相互扶持，自行整理背包、準備炊事及搭營，師生從登山口海拔70公尺起登，到登頂三角點全程12公里，爬升1100公尺，考驗耐力與毅力。

山路沿途蝴蝶飛舞，主任李國興引導辨識鳳蝶、斑蝶、粉蝶，蘇峰賢及談欽舜教導用指南針做地圖判位，同時解說當地原民文化及植物林相。

團隊於海拔670公尺處紮營，老師徐祥議帶領用登山杖玩大地遊戲，晚上辨識星空，入睡前，學童們在帳篷內讀家人親筆信，並寫回信，在郊外感受親情並予回饋。

家長寫信給孩子，鼓勵與老師同學合作、突破自我，山路黑暗又冷，又沒有愛吃食物，但人生也有困難時刻，期待未來步步往上爬，不要放棄。

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