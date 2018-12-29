元旦連假「行得通」！雲林高鐵增班 劍湖山跨年有接駁車

2018-12-29 18:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因應元旦連續4天假期，配合雲林古坑劍湖山世界跨年煙火，包括高鐵雲林車站增班，劍湖山世界也有接駁車，方便遊客進園迎接跨年煙火。

劍湖山世界連續舉辦12年跨年煙火晚會，年年吸引上萬遊客入園，為疏運入園遊客人潮及車潮，劍湖山世界啟動「憑劍湖山門票，享免費接駁服務」，遊客可到古坑綠色隧道「幸福廣場」搭乘接駁車，從31日下午6點起，每30分鐘1班，直到晚上10點半止；煙火施放後，至元旦凌晨2點30分，在劍湖山園外的文武瀑布有接駁車直達到綠色隧道對面的慈靈宮廣場，讓跨年民眾平安、歡樂回家。

台灣高鐵配合元旦疏運，28日起至明年1月2日加開169班次列車，包括南下74班、北上95班，並維持自由座及「早鳥優惠」。其中，加班車雲林站停靠南下12班，北上13班，歡迎遊客多加利用。

元旦假期高鐵雲林加班車次如下：

12/28（五）南下1305車次9:17、南下1321車次17:17、南下1327車次20:17、南下8827車次21:04（全車自由座）。

12/29（六）南下1309車次11:17、南下1317車次15:17、南下8805車次10:04（全車自由座）、南下1307車次10:17、南下8815車次15:04（全車自由座）。

12/30（日）南下1307車次10:17。

12/31（一）南下1307車次10:17。

1/2（二）南下1307車次10:17。

12/28（五）北上1302車次7:32、北上1328車次18:31。

12/29（六）北上1308車次10:31。

12/30（日）北上1328車次20:31、北上1330車次21:31。

12/31（一）北上1320車次16:31、北上1322車次17:31。

1/1（二）北上1312車次12:31、北上1314車次13:31、北上1316車次14:31、北上1326車次19:31、北上1328車次20:31、北上1330車次21:31。



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