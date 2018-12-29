冷氣團後勁足明晨仍探10度！跨年煙火北部雨中過

2018-12-29 18:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕冷氣團發威！今晨全台13測站均測到破今年低溫，但還沒結束，中央氣象局預測，明晨仍有可能出現10度低溫，預估冷空氣要到明天白天才減弱。針對跨年天氣，氣象局也預估，桃園以北及東部地區，跨年煙火跟元旦升旗都可能在雨中度過，其他地方則有可能看到日出。

氣象局指出，今晨包括彭佳嶼、金門、馬祖、澎湖、東吉島、蘭嶼、鞍部、蘇澳、梧棲、台南、永康、高雄、成功都測到今年入冬以來最低溫，明天仍有可能出現這樣的低溫。

氣象局說，明晨北部低溫大約12至13度，空曠地區不排除出現10至11度低溫，其他地區則大約13至15度。白天以後雖冷氣團減弱，但部分地區溫度回升不多，桃園以北高溫15至16度，北部其他地區及花東19至21度，中南部23至24度。天氣型態部分，北部及東部大雨特報持續，其他地方有機會見到陽光。

在跨年夜天氣部分，氣象局說，由於南方天氣系統沒預期強，且路徑也偏南，中南部雖然有短暫雨，但雨勢相對小，且空檔也會多，包括看煙火、看日出、參加升旗，有機會看到是好天氣，不過還是需帶把傘；而桃園以北、東部地區雨較多，賞煙火、升旗恐將在雨裡，看日出也機會不大。

在溫度部分，氣象局表示，跨年當天受到東北季風及南方雲系影響，水氣較多情況下，雖然冷氣團減弱，但溫度回升有限，估計元旦當天清晨北部約13至14度，中部14至15度，南部15至16度，仍然是涼偏冷天氣，民眾必須多加留意。

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