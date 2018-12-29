竹塹奧斯卡頒獎 林智堅：影像展現竹市之美

2018-12-29 20:34

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2年1次的第4屆竹塹奧斯卡電影獎，今天在新竹市影像博物館舉行頒獎典禮，今年一共有107部作品參加，典禮首次採取仿金馬獎頒獎模式，現場公布得獎者，市長林智堅說，透過保存與活化古蹟群，讓古蹟成為新竹市的獨特品牌，更是一座有文化底蘊的城市，希望未來可以有更多影像工作者來到新竹市取景，將這座城市之美呈現在國人眼前。

林智堅感謝竹塹文教基金會董事長陳明河長時間透過民間的力量，提供很好的平台，給年輕的影像創作者一個發展與留下紀錄的機會；林智堅表示對新竹在地的歷史、文化與人文的保存非常重視，上任後積極透過指定、修復與活化古蹟群，讓大家看見新竹市獨特的城市品牌；希望可以吸引更多年輕的影像工作者，未來將新竹市當成一個很好的取景場域。

文化局長黃竫蕙表示，林智堅上任以來一共有4部作品在新竹市取景，包含國片、韓國電影與電視劇，未來會積極協助需要的劇組在新竹市取景；新竹市過去是台灣電影產業發展重要基地，竹塹文教基金會延續傳統，9年來持續策辦影片徵選活動，提供對電影藝術有興趣與發展潛能的年輕人一個練武功的平台，期望能為台灣影視產業與數位藝術注入新血。

文化局表示，新竹市是台灣地區最早擁有西洋劇院式電影院的城市，1933年日治時代，在中正路上興建的一座融合古羅馬與阿拉伯建築風味，且有防火巷、防火梯設計的「有樂館」，是首座擁有冷氣設備的戲院，是當時提供仕紳、戰士休閒聚會的豪華型公共建築之一。當年的「有樂館」就是現在的新竹市影像博物館，竹塹奧斯卡在影博館辦頒獎典禮，意義不凡。

竹塹文教基金會董事長陳明河表示，籌辦竹塹奧斯卡影展目的，主要在發掘地方影像創作人才，提供作品發表平台，並協助他們開展創作潛能，提升影片製作技術與藝術內涵，前幾屆得獎作品，都讓人感受到作者對地方環境、生態與人文的深刻關懷，發人深省，今年擴大為全國性徵件，作品更加豐富精彩。

竹塹奧斯卡獎從2009年開始籌辦，每2年1期電影徵選計畫，從最初以竹塹地區（包含新竹縣、市）為主題的影展開始，逐步發展，今年擴大為全國性的影展，吸引更多人參與，總共徵集了107部作品，內容包羅萬象，跨越地域、族群，類型多樣，連獎項的類別也大幅改變，除了傳統的最佳影片、最佳導演及最佳男、女主角之外，增設「最佳創意表現獎」與「最佳人文關懷獎」，參賽作品類型包含紀錄片、劇情片、動畫，有學生作品、業界作品，有素人演員，也有一線演員，整體水準整體提升，作品質量均可觀。

竹塹奧斯卡獎評審團主席陳板說，今年參賽作品類型多元，包括：紀錄片、劇情片、動畫，除了學生作品、素人演員，也有業界及一線演員參與，佳作非常多，每位評審都為自己被感動的作品拉票，但因獎項有限，難免遺珠。

評審之一何乃蕙指出，影片中看得出許多年輕人的用心，例如5分鐘就能將一個精彩故事說完整的《臥底桑》、《岔路》一片的結尾很用心、素人演員也展現自然的演技，讓人印象深刻，像《福氣》一片裡飾演外婆的阿嬤，和藹可親從容自在的演出，不自覺拉近了觀眾的距離；《阻愛》裡飾演有戀裝癖的爸爸，深夜穿上性感女裝、對鏡抹口紅那一幕，極具震撼力，「原來我們周遭竟有這麼多具表演才華的人，等著被開發」，這也正是竹塹奧斯卡的另一層收穫。

竹塹奧斯卡得獎名單：最佳影片獎「粗工阿全」、最佳創意表現獎「菲索」、最佳人文關懷獎「陳先生」、最佳導演獎朱平 「粗工阿全」、最佳男主角獎藍葦華「鴿籠」、最佳女主角獎馮容潔 「福氣」范竹華「福氣」2人並列。

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