挺阿北！ 豐原柯粉霸氣請喝1萬杯蜂蜜檸檬

2018-12-29 17:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中豐原地區多名年輕柯粉為了展現力挺柯文哲的決心，今天（29日）在豐原八方夜市廣場舉行「柯粉萬杯蜂蜜檸檬慶喝活動」，由飲料業者免費提供萬杯蜂蜜檸檬冷熱飲，透過闖關遊戲，讓民眾了解柯文哲的政績。由於各界看好柯文哲能挑戰下屆總統大位，發起人何明儒說，不管柯文哲做何種決定，會全力相挺。

「冰糖檸檬」業者何明儒挺柯P，在豐原八方夜市發送1萬杯蜂蜜檸檬冷熱飲，推廣竹山蜂蜜及屏東檸檬，寒流來襲，活動上午10點開始，就吸引許多人來喝熱飲。何明儒說，感佩「柯阿北」為台灣做很多事，以感恩角度，設計闖關活動，讓中部民眾知悉柯P政績，另有柯粉認購2000顆高麗菜、贊助1200支護唇膏響應活動，免費分送民眾。

主辦單位說，活動沒有任何商品販售，不捐款，沒有任何金錢交易，單純就是挺柯文哲。何明儒說，用感念的心宣傳阿北的政績，剛好最近「人生短短幾個秋」成為熱門話題，因此，免費分享1萬杯蜂蜜檸檬，讓大家品嘗健康飲品。號稱頭號柯粉的洪祺翔也到場擔任志工，幫忙調配飲品，發送飲料。

是否支持柯文哲參選總統，何明儒說，以阿北的智慧，不管他做什麼樣的決定，都會力挺他。不管是藍、綠、柯粉、柯黑，大家都是一家人，現場還有網友提供的惡搞圖，希望大家用歡樂形式，帶給台灣更多希望與信心。

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