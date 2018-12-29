行動佛殿抵達高雄三民公園 邀上百位小小提琴家慈善演出

2018-12-29 23:00

〔記者張忠義／高雄報導〕罕見的行動佛殿環島祈福法會，今天抵達高雄市十全路三民公園，開放信眾參拜，舉辦祈福法會後，向產地農民購置白玉蘿蔔及翠玉金瓜與娟贈愛心物資，都與當地善信一起關懷獨居老人、也分送給低收入等弱勢，平安分享。

這部由世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且、帶領弟子們把17噸的大卡車改造為行動佛殿，展開全台環島祈福法會，恆性嘉措仁波且表示行動佛殿環島之行，希望能夠佛光遍照，廣結大眾善緣，集結大家的力量，為國泰民安祈福，為世界和平祈福。

今天還邀請林明輝教授，帶領上百位高雄弘育小提琴、和高雄市立圖書館岡山分館小提琴親子營的國中小學生聯合演出，帶來九首膾炙人口，通俗有趣，涵蓋國內國外的世界名曲分享樂聲給所有在場的信眾。

世界佛教正心會執行長陳和慧對林明輝教授，春風化雨誨人不倦感到欽佩，長期在南台灣地區以音樂教育及參加慈善義演，用美妙的音樂關懷社會與弱勢團體，號召來自嘉義、臺南、高雄上百小小提琴家一起響應本會”行動佛殿佛光遍照環島祈福公益關懷慈善義演”，將音樂中的溫暖分享給大家。

行動佛殿即日起至12月31日，在十全路三民公園開放，邀請所有信眾一起到行動佛殿上禮拜三寶佛，瞻仰殊勝難得的佛陀舍利，早晚各一場的誦經法會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/