母子遊菲染麻疹 接觸138人曾搭文湖線

2018-12-29 16:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一名11個月大的男嬰今年和家人赴菲律賓旅遊，回國後確診染麻疹；疾管署今天宣布，男嬰30多歲的母親也被確診感染。台北市衛生局今日下午發布新聞稿指出，目前已掌握曾和男嬰母親接觸者138人，包括其工作地114人，全聯福利中心（內湖店）14人、朱記餡餅粥（中信南港店）10人。

由於麻疹傳染力強，衛生局也公布該個案傳染期間的大眾運輸活動史與其他地點活動史，包括12月23日曾到全聯福利中心內湖店、OK便利商店港墘店、晚上則到便利超商7-11墘都門市。12月24日晚間前往朱記餡餅粥（中信南港店）、搭乘文湖線（南港軟體園區至港墘）。

衛生局疾病管制科歐佳齡科長指出，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots）、紅疹，潛伏期7至18天，出疹前後4天均具傳染力。

衛生局呼籲，40歲以下民眾，若曾於12月23-24日在該個案停留點活動，且近期如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速洽北市衛生局防疫專線23753782，將協助安排就醫。

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