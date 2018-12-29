台中市元旦升旗 送3000份國旗毛巾

2018-12-29 17:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接2019！台中市歡慶元旦，在市府廣場前舉辦升旗典禮，了準備3000份限量款國旗運動毛巾免費發送，結合國旗與台中著名景點翦影設計，印製台中中英文字樣，結合城市意象與活力，民政局提醒民眾提早到場排隊，送完為止，現場也設計專屬造型攝影相框，邀請民眾現場留下紀念合影，打卡上傳臉書，可兌換限量打卡禮，也是數量有限，送完為止。

民政局說，元旦上午7點至9點，市府在台灣大道府前廣場舉行升旗典禮。今年活動不同以往，不搭舞台，由獲得全國啦啦隊表演雙料冠軍的仁美國小啦啦隊帶來表演，並領唱國歌，市長盧秀燕與市府團隊與市民站一起唱國歌，另外，皇家舞蹈團、台中女中樂儀隊等充滿美感與朝氣的演出。

民政局說，這次市府以國旗元素、台中著名景點翦影，包括湖心亭等設計主軸，製作限量款的國旗運動毛巾，已有民眾打電話到市府詢問索取方式，國旗運動毛巾限量3000份，當天上午免費發送，提醒提早到場排隊，送完為止。

此外，現場加碼設計專屬造型攝影相框，邀請民眾現場留下紀念合影，打卡上傳臉書，可兌換限量打卡禮，數量有限，送完為止。

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