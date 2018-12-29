福隆辦音樂會、平安禪 元旦6點39分迎曙光

2018-12-29 16:12

〔記者林欣漢／新北報導〕元旦迎曙光，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）明年元旦清晨4點起，在福隆海水浴場辦理「2019福隆迎曙光」元旦演唱會活動，邀請多組樂團熱力接唱、靈鷲山平安禪及祈福，若天候許可，預測能在上午6點39分目睹新年曙光。

風管處表示，元旦凌晨4點起，在福隆海水浴場辦邀請多組表演團體，帶來近2小時的音樂饗宴，接著由在地貢寮國中太鼓隊，以元氣鼓舞表演鼓動新年新氣象，並由靈鷲山無生道場法師引領遊客進行1分鐘平安禪及祈福，以平靜心靈迎接新的一年。

風管處表示，今年交通部觀光局、農委會林務局、中央氣象局合作，在福隆、三仙台及阿里山三地現場連線轉播，一同喜迎日出，當天福隆場將由中央氣象局局長葉天降率領氣象團隊進駐，為大家進行最即時的氣象解說。

另外，風管處即日起至明年2月15日推出「2019光點·福隆系列活動」，重新利用台灣燈會燈飾並結合在地特色，在福隆各主要景點展示東北角意象的光雕及裝置藝術。

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