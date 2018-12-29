車上睡著的妹「兇」到衣服變形 網友暴動神出修車廠千金

2018-12-29 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在PTT表特版 分享一張「在車上睡著的妹」照片，只見一名長髮美女在車上閉眼熟睡，儘管全身被衣物包緊緊，但傲人胸圍藏不住，連穿著的灰色帽T都被撐大變形，讓網友看了紛紛驚呼「身材超好」。也有網友神出這名正妹其實是嘉義人，還是一間修車廠的千金。

「在車上睡著的妹」照片被分享後，引起網友熱議。有網友就認出，這名「超兇」正妹叫做「阿均」，是嘉義一間汽車精品館老闆的女兒，臉書 有近4萬5000人追蹤。也有網友翻過她的IG、臉書後發現，雖然阿均的身材很好，但所有照片都包緊緊，從來沒有拍攝過度裸露的照片，留言表示「完全沒有露過溝，厲害」、「每張都包很緊欸」。

其實阿均以前就曾因在超商、鹹酥雞攤購物被網友拍下PO網而上過媒體，對於當時網友質疑照片是不是修圖，她就回應過自己「是天然的」，還笑問「我有不科學嗎」？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/