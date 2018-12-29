北京出生、台南成長 郭為美「富麗人生」油畫展今開幕

2018-12-29 17:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藝術家郭為美在台南文化中心展出「富麗人生」油畫個展，今（29）日開幕，她分享創作心路歷程，以色彩詮釋多彩多姿的人生。

老家住在台南五條港打棕街（今忠明街）的她，因為父親郭柏川教授留日10餘年後，應聘到北京師大等校任教，因此她在北京出生，自小與家人租住在那如將軍府般奇大的宅院一隅，神祕花房和傳說，孕育她充滿奇思幻想的童年，1949年隨家人回到故鄉台南，完全不同的家鄉情景，讓她一直印象深刻，點滴在內心深處。

郭為美的創作源自於人生默觀心得，雖有挫敗苦痛，卻也有前方光明，畫面作呈現純淨與簡潔的形色結構，而且創作不侷限題材，任何與生活經歷相連結且令她觸動的事情都是筆下主角。

例如，1949年回到台南時的深刻印象與鄉情，呈現在作品的古蹟建物中；熱愛歌劇的她，在西班牙及歐洲留居期間，因為舞台佈景的華麗色澤而豐富了她的畫面；還有旅居紐西蘭時、望眼藍天白雲的明燦光景。這一生的奇特經歷，交織了她在人生和畫面上豐富面貌。

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