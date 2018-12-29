醫訊》你是我的心肝寶貝！罕病兒獲父捐肝重生將當社工

2018-12-29 17:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「你是我的心肝寶貝！」21歲的王源隆在10歲因腹脹，發現罹患罕病巴德希亞利症候群（Budd-Chiari），大量腹水、脾臟腫大、食道靜脈瘤等，病情逐漸惡化恐大出血或肝昏迷，14歲時爸爸捐出6成肝臟移植救命，王源隆重拾健康，現在就讀社工系，希望到醫院擔任社工幫助病患，感謝爸爸和醫護人員的救命之恩。

台中榮總肝膽腸胃科主任吳孟哲指出，巴德希亞利症候群發生原因不明，肝臟因肝靜脈阻塞，導致進入肝臟的血液無法正常回流到心臟，造成肝臟腫大，肝臟在長期傷害下會肝硬化，產生大量腹水、脾臟腫大、食道靜脈瘤等合併症。

王源隆罹患巴德希亞利症候群，腹水難消，腹部大得像籃球，就像即將臨盆的孕婦，走路稍快就氣喘吁吁，而且容易疼累，上學也被同學霸凌，由於肝靜脈阻塞嚴重，多次接受氣球擴張術撐開血管，食道靜脈瘤也多次做結紮術，但病情不斷惡化，食道靜脈瘤不斷復發變大，随時會破裂大出血，肝臟持續衰竭恐會肝昏迷，必須肝臟移植。

一般外科主任鄭紹彬說，源隆接受移植手術時，肝臟充血嚴重，腫大2、3倍，而且容易出血，手術困難，技術克服，成功換肝，術後恢復良好，現在就像健康正常人，服用抗排斥藥也愈來愈少。

在中榮埔里分院復健組長的王哲煜說，不能讓兒子等到肝昏迷已經來不及，決定捐肝，爸爸和妻子都搶著捐肝，但自己是一家之主「自己的兒子，自己救！」接受比對吻合移植，看到兒子健康平安長大，感到欣慰，自己也慢跑健身，每週3次慢跑3到5公里，回首兒子從小體弱多病，照顧辛酸，他呼籲病友家屬要抒壓情緒，運動、找人聊天都是抒發管道。

王源隆說，從小生病很自卑，面臨時換肝手術時更害怕會死亡，但醫院醫護、社工、協調師不斷鼓勵他，度過恐懼，術後也努力復健、慢跑，現在希望當醫院社工能幫助病友。

吳孟哲說，兒童必須肝臟移植，6至8成是膽道閉鎖，其他則像源隆罹患罕見肝病，但提醒現在兒童飲食西化、肥胖，常見有脂肪肝，長大會增加肝硬化、肝癌風險要注意。

中榮今天舉辦「阿肝俱樂部」病友會，走過15年，兒童肝臟移植的孩子長大了，回娘家分享心路歷程，鄭紹彬說，醫院1992年完成中部首例兒童肝臟移植，2006中部地區首例兒童活體肝臟移植，3年後完成全國首例不同血型兒童活體肝臟移植，迄今已累積近40例兒童肝臟移植經驗，存活率超過90％。

中榮肝臟移植照護團隊，集結多科合作，提供詳盡縝密的診斷和術前評估、精湛的手術技術、良好完整的術後照護及門診追蹤，成為中部地區經驗最豐富的兒童肝臟移植團隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/