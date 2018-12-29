慈濟歲末祝福 巴金森氏症病患分享行善、讀書復健

2018-12-29 16:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕慈濟雲林聯絡處舉辦社區歲末祝福，8年前罹患巴金森氏症的黃曄蓁靠行善、讀書復健，今天和大家分享她從絕望到重生的歷程，來自花蓮慈濟精舍的德宛、德務師父發放福慧紅包，全場感動滿滿。

慈濟雲林聯絡處歲末祝福，虎尾社區親子班小朋友手語表演，慈濟師父帶領大家點傳心燈躬身禮敬，體驗佛陀德香、法香、心靈之香，並發送福慧紅包，盼淨化人心，祈求社會祥和、天下無災難。

主辦單位還特別安排對抗病魔多年的黃曄蓁分享，8年前發現罹患巴金森氏症的她，手腳抖動，身體僵硬，腦力退化，不能自主，且退化愈來愈嚴重，讓她痛不欲生，甚至曾有輕生念頭，今年腳部又感染蜂窩性組織炎，清創過程，讓她痛到多次對人生絕望。

所幸靠著家人及慈濟志工的關愛及鼓勵下才重新振作，黃曄蓁體悟生老病死的苦痛，學習按時用藥控制病情，雖然生病仍繼續參與醫療志工、助念、生活香積，認真付出，勇敢面對身體器官退化的恐懼，打開心胸走入社區分享對抗病魔的過程，鼓勵大家多參加讀書會，實踐「能做才是福」，贏得全場為她喝采。

虎尾崇德國中總務主任林昭良在母親陳英桃的感召下也加入慈濟默默行善，加上慈濟為虎尾崇德國中興建大愛屋臨時教室，林昭良利用今年暑假帶學生單車環島專程到花蓮慈濟精舍致謝，今天他和母親也特別參加歲末祝福。

會場除了有慈濟書畫團志工書寫年畫及春聯，還有以法華經文結合心蓮，設計出令人驚豔的竹筒蓮花「竹足有法」裝置藝術，勉勵慈濟志工行善助人。

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