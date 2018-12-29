元旦連假劍湖山世界遊客爆滿 跨年煙火先賭為快

2018-12-29 16:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天是元旦連續假期第一天，天公作美，大量遊客湧入古坑劍湖山世界，預估入園人數近萬人，園區今晚7點起施放5分鐘的高空煙火秀，讓進園遊客先睹為快，為迎接跨年煙火活動暖場。

今年雲林古坑劍湖山世界首度結合人間國寶黃俊雄金光布袋戲，推出創新「跨年煙火三連發」，今天起一連3天將施放2萬8888發煙火，讓史豔文陪遊客感受「萬劍齊發，史豔文叱吒」的美麗煙火。

劍湖山世界協理段裕指出，今天是連續假期第一天，風和日麗，一早就有大量遊客湧入劍湖，截至下午2點進園人數已超過8000人，預估全日遊客近萬人，劍湖山渡假大飯店今天入住房客數超過9成，周邊鄰近餐旅民宿也都爆滿，帶動商機。

劍湖山今年跨年煙火秀，結合藝人、金光布袋戲與coser的表演，配合4天連徦，今天起連續施放3天煙火秀，今、明各施放5分鐘的煙火，31日施放8分8秒，讓遊客看個過癮。

今、明在劍湖山水樂園的維京舞台自下午起就有一連串劍湖山吉祥物KUKI見面同樂會、DJ表演、電音派對，與遊客同樂，還有Coser群強勢登場，晚間7點正式施放5分鐘藝術煙火，率先點亮雲林夜空，陪伴遊客歡度假期。

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