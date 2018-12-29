公東高工學子 助慎修重癱住民遊馬蘭榮家園區

2018-12-29 15:42

［記者王秀亭／台東報導］慎修養護中心因無復康巴士，須賴輪椅進出的住民外出受限，重癱住民盼多到戶外走走，公東高工學生利用社團時間，推著數十名重癱住民，與其他身心障礙住民一起踩街，遊馬蘭榮家園區。

慎修養護中心主任涂春娥表示，慎修安置18歲以上身心障礙者，其中使用輪椅者暫安置人數6成，其中8成5需使用特製輪椅，該中心定期帶著住民外出社會適應，但礙於人力有限，且尚無復康巴士，重癱住民即使走出病房，外出範圍只侷限在養護中心周邊。

公東高工青年志工服務社、交通服務社學生從11月起，每週一次到慎修擔任志工，體驗坐輪椅、了解推送坐輪椅的技巧外，決定帶著住民一起散步踩街。

33名學生一對一服務輪椅上的重癱住民，在涂春娥、校長黃淑英帶領下，上百人在馬蘭榮家園區內散步、散心，住民也因首度大規模踩街，個個笑開懷。

學生志工中，室內設計科1年級顏誌傑曾是優秀的運動員，因運動練習不慎受傷，致半身行動不便、語言能力受損，也加入此次志工服務行列，顏誌傑說，同樣是身心障礙者，慎修的住民情況卻更嚴重，自己要更認真復健，未來要以自身經驗幫助更多身心障礙者。

公東高工校長黃淑英表示，公東高工近年鼓勵學生志工服務，從每年一度的仁愛健行、為社福機構募款，再到慎修服務，協助重癱住民散步，讓學生透過不同的方式學習關懷他人。

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