台南心時代跨年晚會在高鐵站區 周邊交管措施看這邊...

2018-12-29 15:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019台南心時代跨年晚會，31日將在高鐵站區舉行，周邊道路的交通管制規劃已完成規劃，警方今天配合攤位帳棚的進駐、搭設，也展開停放車輛的移除，籲請民眾屆時能依循相關指示，順利參與活動，歡喜迎新。

歸仁警方表示，從31日下午2點起，至元旦凌晨3點，禁止路邊停車的區域，包含了歸仁大道（歸仁二路至歸仁十二路）、歸仁八路（歸仁大道至中正南路）、歸仁大道、歸仁十路（高鐵二路至歸仁大道） 高鐵二路（歸仁十路至高鐵大道），以及高鐵大道（高鐵二路至高鐵六路）等。

而封閉路段道路則有高鐵大道、歸仁十二路、高鐵一路與武當路等；至於接近跨年時，31日晚上11點50分起，到散場完畢，歸仁大道（至大武路止）、高鐵大道、歸仁八路、歸仁十路等，只准右轉、直行。

晚間10點到晚會結束，中正南路禁止左轉大武路，中正南路至高鐵一路間的大武路，維持單向通行，以利散場。

由於晚會封閉了武當路，到高鐵站載客臨停處，將引導至歸仁大道東側，沿線設有指示牌，警、民力也會協助疏導。

歸仁警分局長梁仁輝表示，民眾可多利用免費接駁車，而台鐵沙崙支線也有加開班次，若自行前往者，請用路人遵從現場交通疏導指揮，平安順暢參加跨年晚會，歡度連續假期。

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